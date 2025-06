- Živim mirno i dostojanstveno. Boravak u rijalitiju me je ojačao. Kada sam izašla, dočekao me je ogroman broj članaka o meni u žutoj štampi. Takve bljuvotine nikada nisam čitala, a kamoli verovala u njih. Ali, zaista je jezivo kada neko o vama i vašoj porodici piše iskrivljene informacije, tobože pozivajući se na moje komšije, rođake i ko zna još koga. Svi oni, a pre svih moji unuci, vrlo dobro znaju ko sam i šta sam. Bolelo me je to što su pisali. Ali, sada sam mirna. Planiram da preduzmem pravne korake protiv onih koji su mislili da smeju da blate damu kao što sam ja i pisali da sam prosila i krala novac iz kase. E, to je onaj deo rijalitija sa kojim, nažalost, nisam računala. Po prirodi sam pomalo naivna i lakoverna, jer volim svoj narod i verujem u ljude - govorila je Žiža za naš dodatak "Lena".