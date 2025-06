- "Sablja" je prva serija s područja Balkana koja je nominovana na festivalu u Šangaju. To je izvanredno dostignuće kad se ima u vidu da dolazimo iz jedne male zemlje poput Srbije, a stojimo rame uz rame s globalnim hitovima poput "Vavilon Berlina", "Igre prestola", "Čiste hemije"... - istakla je producentkinja

Serija "Sablja" osvojila je u jakoj konkurenciji na Međunarodnom festivalu za TV u Šangaju Zlatnu magnoliju za najbolju stranu seriju. Napeti triler koji prati ubistvo premijera Zorana Đinđića nastao je u produkciji RTS i "This and That", i prva je priča s prostora Balkana koja je nominovana u Šangaju, a kao pobednik se našla rame uz rame sa serijama poput "Igre prestola" i "Čiste hemije".

Foto: Promo'



Mladi glumac Lazar Tasić, koji u "Sablji" glumi lik Uroša Ristića Malog, zahvalio je, u ime čitave ekipe serije, organizatorima festivala i žiriju, ističući da je čast i zadovoljstvo učestvovati na festivalu u Šangaju.



Producentkinja Snežana van Hauvenlingen iz produkcijske kuće "This and That" rekla je da osvajanje Zlatne magnolije mnogo znači svima koji su radili na seriji.



- "Sablja" je prva serija s područja Balkana koja je nominovana na festivalu u Šangaju. To je izvanredno dostignuće kad se ima u vidu da dolazimo iz jedne male zemlje poput Srbije, a stojimo rame uz rame s globalnim hitovima poput "Vavilon Berlina", "Igre prestola", "Čiste hemije"... - istakla je producentkinja.

Foto: Promo'



Van Hauvenlingenova i Lazar Tasić oduševili su sve na crvenom tepihu, pošto su na najvećem TV festivalu u Kini poneli kreacije naše velike umetnice Dragane Ognjenović. Lazar je, za sreću, poneo i leptir mašnu iz Kana.



Serija "Sablja" snimljena je u koprodukciji RTS i producentskih kuća "This and That" (Srbija) i "Agitprop" (Bugarska). Dosad je prikazana u više od 15 zemlja i prodata Maks platformi i HBO. Festival u Šangaju jedan je od najvećih i najuticajnijih u Kini, okuplja desetine zemalja, a ove godine je stiglo blizu 1.000 prijava iz 43 zemlje.

Prvi put jedna serija iz Srbije na festivalu u Kini

Politički triler koji prati atentat na nekadašnjeg premijera Srbije Zorana Đinđića već je osvojio nagradu za najbolju glumačku interpretaciju na festivalu u Kanu 2024. godine, kao i nagradu na festivalu u Brnu.

