- Iza mene su sjajne predstave "Svetlosti velegrada" Nikite Milivojevića i "Svaka ptica svome jatu" Dina Mustafića, koje se igraju u Beogradskom dramskog pozorištu. Prva predstava je nešto potpuno drugačije na našem beogradskom repertoaru, a radeći "Svaku ptica svom jatu" otvorio mi se potpuno novi svet uz pisca kao što je Važdi Muavad. Dino je veliki čovek, profesor i reditelj i mislim da se to oseća u našoj predstavi. Radost mi je da dolazim da igram taj komad i da se vratim velikom piscu i divnim kolegama. Priča komada se tiče svih ljudi na Balkanu i u Evropi.

Neke od uloga Tamare Šustić

- Radnja filma Miloša Živanovića smeštena je u blisku budućnost, ali korespondira sa našim današnjim okruženjem. Govori o ljubavi i slobodi koja pokušava da opstane u društvu koje nije empatično jer egzistira na nekim pogrešnim vrednostima... Reditelj je sam napisao scenario i ušao je u neki neobičan žanr. Kada sam prvi put pročitala scenario, uzela me je neobičnost teksta. Pristala sam da radim jer je studentski film u pitanju i htela sam da vidim kako će te energije uticati na mene. Cela ekipa je bila divna! Neverovatno iskustvo! Miloš Živanović je mene pronašao, a onda radeći sa njim, ja sam njega otkrila i na kraju sam mu rekla: "Molim te, Miloše, nastavi da pišeš i radiš zato što to što imaš u sebi jako je vredno. Imam utisak da neguješ crni talas koji je kod nas već odavno iščezao. Uvek ću se obradovati da mi telefon zazvoni i da vidim tvoje ime na ekranu."

- Kao dane koje ću pamtiti do kraja života. Jasna Đuričić je te godine primala klasu i ja sam nakon završene srednje škole odlučila da izađem na prijemni ispit. Gledala sam njene predstave i pre upisa na akademiju i ona je bila jedina umetnica koja je u meni proizvodila katarzu nakon svake odgledane predstave. Još kao mala bila sam zaljubljena u njen talenat i posvećenost u poslu. Kada sam upisala glumu, započela sam novo poglavlje u svom životu.

- Hvala joj što me je naučila da sve što uradim u životu, radim do kraja, kao da mi je poslednje. Kada čovek to osvesti, sve dobija neku vrednost.