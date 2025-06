Karamela je nosio crno od glave do pete, a tugu i bol je sakrio ispod velikih, tamnih naočara. U kapeli gde su bili posmrtni ostaci glumice Karamela je položio cveće.

Tragedija je obeležila njen život

- To je moja sudbina i moja bol. To je moralo tako biti. Imam dvoje unučadi, unuka Uroša, koji je dirigent u Nemačkoj, i Anu, koja je završila farmaciju. To su moja najveća blaga - pričala je Žiža s očima punim suza.