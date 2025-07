Njegov film Instructions for a Light and Sound Machine je 2005. imao svetsku premijeru na Kanskom filmskom festivalu . Od 2006. izlaže seriju instalacija Film Strips Light Boxes u više zemalja.

U izboru “Sight & Sound” magazina Britanskog filmskog instituta iz 2012. godine, u okviru liste “Greatest Films of All Time” koja se sastavlja svakih deset godina, film Outer Space zauzeo je 322. mesto u anketi filmskih stvaralaca i 377. mesto u anketi kritičara, na osnovu 846 lista deset najboljih filmova koje su sastavili reditelji, akademici, distributeri, kustosi i filmski pisci iz 73 zemlje, ukupno navodeći 2.045 različitih filmova. Film Instructions for a Light and Sound Machine našao se na 894. mestu u anketi kritičara.