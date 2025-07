Ministar kulture Nikola Selaković istakao je da je Muzej staklarstva u Paraćinu jedan od najznačajnijih projekata koje kroz program "Gradovi u fokusu" Ministarstvo kulture finansira već četvrtu godinu zaredom, a do sada su Ministarstvo i opština Paraćin ukupno uložili 100 miliona dinara.

- Ovaj projekat je sjajan spoj kulturnog i industrijskog nasleđa i mesto koje će svedočiti bogatu istoriju kulture staklarstva koja je, zajedno uz tekstilnu industriju, podigla moderni Paraćin. Do sada smo, kao Ministarstvo kulture, ne računajući 13 miliona koliko je vrednost danas potpisanog ugovora, uložili još 60.6 miliona dinara. Opština Paraćin je na to dodala još preko 36 miliona i izašli smo na više od 100 miliona dinara za ovaj projekat od nacionalnog značaja koji do 2027. godine za EKSPo treba da bude spreman da primi svoje prve posetioce - rekao je Selaković.