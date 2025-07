U središtu priče nalazi se Klark Kent, poznatiji kao Superman, kojeg tumači Dejvid Kornsvet , glumac koji novoj generaciji gledalaca donosi superheroja ispunjenog empatijom, moralnom snagom i nepokolebljivom verom u dobrotu čovečanstva. Njegov Supermen nije samo moćan heroj, već simbol nade u svetu kojem to očajnički treba. Uz njega je Rejčel Brosnahan u ulozi neustrašive novinarke Lois Lejn , čija oštroumnost, hrabrost i emocija filmu daju dodatnu dubinu. Nasuprot njima stoji harizmatični i zastrašujući Leks Lutor, kojeg u novoj i kompleksnoj interpretaciji donosi Nikolas Hult – protivnik koji predstavlja sve ono što Supermen nije, ali s čim se mora suočiti.

Reditelj i scenarista Džejms Gan, poznat po filmovima Guardians of the Galaxy i The Suicide Squad, ovim filmom ne donosi samo novu Supermanovu priču – već postavlja temelje potpuno novog, pažljivo osmišljenog DC univerzuma, u saradnji s producentom Piterom Safranom. Njihova vizija uspešno balansira snažnu akciju, dirljive momente i inteligentan humor, uz duboko poštovanje prema nasleđu koje Superman nosi više od 85 godina.