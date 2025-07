Poznata je i satnica spektakla na Kalemegdanu. Vrata za publiku se otvaraju u 18.30, a koncert počinje u 21 sat. Popularni Moz se posle više od 10 godina vraća u Beograd, da vernu publiku raznih generacija ponovo obraduje neprolaznim hitovima, što iz perioda kultnih The Smiths, što iz solo karijere - "How Soon Is Now?", "Everyday Is Like Sunday", "Irish Blood, English Heart", "The Loop", "Last Night I Dreamt That Somebody Loved Me"...