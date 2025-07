Foto: The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia

„Tokom poslednje dve godine, Majkl Medsen je radio na izuzetnim projektima u nezavisnom filmu, uključujući nadolazeće filmove Resurrection Road, Concessions i Cookbook for Southern Housewives, i istinski se radovao ovoj novoj fazi života.“

Dodali su i da je Medsen bio u završnoj fazi rada na svojoj novoj knjizi pod nazivom Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems, koja je trenutno u fazi uređivanja.