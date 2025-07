- Srbija je lepa zemlja, ljudi su veoma ljubazni. Voleo bih da sam mogao da povedem makar jednog od petorice sinova. Nisu mogli da krenu sa mnom jer imaju mnogo obaveza u školi. Ljudi su ovde izuzetno ljubazni, hrana je izvrsna. Grad me podseća na Čikago. Sledeći put dolazim s porodicom - naglasio je Medsen tada na konferenciji za medije.

„Tokom poslednje dve godine, Majkl Medsen je radio na izuzetnim projektima u nezavisnom filmu, uključujući nadolazeće filmove Resurrection Road, Concessions i Cookbook for Southern Housewives, i istinski se radovao ovoj novoj fazi života.“

Dodali su i da je Medsen bio u završnoj fazi rada na svojoj novoj knjizi pod nazivom Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems, koja je trenutno u fazi uređivanja.