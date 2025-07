Takođe je pripremao objavljivanje knjige Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems, koja je bila u fazi uređivanja.

Kultne uloge koje su ga obeležile

Madsen je najpoznatiji po čestim saradnjama sa rediteljem Kventinom Tarantinom. Glumio je u Reservoir Dogs (1992), Kill Bill: Volume 2 (2004), The Hateful Eight (2015) i Once Upon a Time in Hollywood (2019).