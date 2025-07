Premijera F1 u Londonu

- Nisam bio veliki ljubitelj trka jer jedva znam da vozim auto! Međutim, da bih se spremio za snimanje, pogledao sam neke dokumentarce, poput "Formula 1: Drive to Survive", čitao o tome i jako sam se zainteresovao za to, posebno šta je sve potrebno da bi se vozač smestio u auto.

- Ruben pokušava da spase svoj tim i veruje da je Soni jedini koji to može da izvede. A za Sonija, to je prilika da stigne do mesta na kom nikad ranije nije bio - da postane najbolji na svetu, pa makar i na jedan dan. Sve mora da stavi na jednu kartu.

- Mislim da će ovo biti najautentičniji film snimljen o svetu Formule 1. Ali osim autentičnosti, on ima srce. To je priča o tome šta znači biti saborac, šta znači žrtvovati se za tim i staviti druge ispred sebe. Radi se o zajedničkoj pobedi, o trijumfu grupe ljudi, a ne pojedinca. To je lekcija o tome kako da pripadamo nečemu većem od sopstvenog ega. To je priča o ambiciji, iskupljenju i potrazi za veličinom.