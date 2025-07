Za mladu glumicu Unu Lučić tek će čuti publika. Do kraja godine gledaćemo je na Superstar kanalu u novoj seriji "Zvaćeš se Varvara", nastaloj u produkciji Telekoma Srbija i Zilion filma, koju potpisuju kao reditelj Dejan Zečević i scenarista Miloš Radović . Una je već ostvarila sjajnu ulogu i u "Braniocu", koga smo pratili ovog proleća na RTS, a prošle nedelje bila je "Lice u fokusu" Osmog Ravno Selo film festivala.

Čeka vas do kraja godine i nova serija "Zvaćeš se Varvara". Šta možete da nam otkrijete?

- Htela sam da imam taj snimak za uspomenu. Nisam planirala da zaplačem. Privatno sam riđa i nikad se u životu nisam farbala. Nisam mislila da će za mene to biti toliki emotivni šok jer sam se radovala promeni. Kosa je ženska snaga. Retko u karijeri imate priliku da igrate ženske uloge koje dožive toliku transformaciju. Ponovo bih to uradila. Imala sam sjajne partnere - od Andrije Kuzmanovića i Branke Šelić do Anite Ognjanović. Serija ima deset epizoda i prati dve mlade devojke.