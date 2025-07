- Bio sam treća godina studija. Došao je Dragan Kresoja da fotografiše nas glumce. Nisam hteo da idem na fotografisanje. Zvali su me na probno snimanje. Uloga se zove Bogdan Simić Boca. Bio sam klinac. Velika trema. Ništa to nije valjalo. Reditelj Srđan Karanović nije hteo da me uzme za seriju. Postoje tri verzije kako me je ponovo pozvao na probno snimanje. Prva je da ga je nagovorio Goran Marković, drugi Dragan Kresoja, a treća da je to uradio direktor fotografije Živko Zalah. Snimali smo Branko Cvejić i ja. Pozvao me je pre toga Karanović u kancelariju i odigrao sam svoje scene rasterećen. Posle snimanja, a da nije ni pogledao materijal, reditelj mi je rekao: "Nemoj da briješ brkove". Bio je to dobar znak. Otišao sam u Bjelovar. Bila je nedelje, Dragan Kresoja mi je saopštio da sam dobio ulogu Boce. Moji roditelji su se veoma radovali. Tata je otvorio flašu. Prvi put sam s njim popio špricer - otkrio je Diklić.