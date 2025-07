- Nesreća se dogodila u Beogradu, dan posle završetka snimanja filma "Neka druga žena". Bila sam u automobilu zajedno sa mojim bratom, kao i sa našim drugarom Nedimom, koji je tada bio na odsluženju vojnog roka. Udes je izazvao pijani policajac Predrag Milojević, koji se vraćao sa pijanke iz hotela Jugoslavija. Kada je na lice mesta dosla milicija, on je, kao njihov šef, praktično sam napravio uviđaj. Bio je toliko pijan da uopšte nije mogao da izađe iz automobila. Tek kada je, zbog Nedima, na uviđaj došla vojna milicija, Milojević je morao da duva u balon, pa je ušao u zapisnik kao krivac. Moj brat je zadobio kontuziju bubrega, Nedim je prebačen u bolnicu sa teškim povredama glave, a meni je dijagnostikovana teška povreda kičme sa najtrajnijim posledicama.

- Jedne divne jeseni osvojio me je zaljubljenošću. Godinu kasnije, kao plod naše velike ljubavi, dobili smo Mida (28) , kome sam dala ime po nadimku mog svekra. Zvuči vrlo lepo, a kratko je i elegantno - rekla je Merima, a zatim se prisetila i kakav joj je bio period trudnoće. U drugom stanju je uživala toliko da je poželela da bude trudna i dve godine:

- Tako mi je proletela ta trudnoća, stalno smo negde jurili i putovali. U 9. mesecu sam kasnila na porođaj jer sam šila neke stvari. Zaista, bilo je zakazano za četvrtak i ja sam otišla sledeći utorak tek i u sredu se porodila. Na kraju me je doktorka zvala i rekla "aman Merima, mislite li vi da se porodite možda". I zaista mi je to bio neki najlepši period mog života verovatno, najdraži period. U to vreme kada je dete čak i neka mala tajna jer samo ja mogu da ga osetim. Rekla sam da bih mogla svake godine da budem trudna, da imam taj osećaj česće - rekla je Merima svojevremeno za Story.