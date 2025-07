U prvim izveštajima Enin suprug rekao je da je njegov sin na trenutak stao, izašao iz automobila i pustio oca, puno iskusnijeg vozača, da vozi do kuće na velikoj nizbrdici. Automobil je počeo da klizi, Ena je iz njega ispala i zadobila smrtonosne povrede glave i kičme. No posle se pokazalo da je ipak Leo vozio auto, a oslobađajuću presudu za ubistvo iz nehata u prometnoj nesreći dobio je tek 2007., kad je utvrđeno da se verovatno radilo o tehničkom kvaru na terencu. Radeljakovi su tužili automobilski div Daimler Chrysler u SAD-u, no suđenje je zbog visokih odšteta prebačeno u Hrvatsku. Prema pisanju nekih tamošnjih medija, navodno se proces razvlačio jer Josip Radeljak nije bio zadovoljan ponuđenom odštetom, pa je čak i malena Lana nekoliko puta bila podvrgnuta sudskom veštačenju o psihičkim i fizičkim povredama koje je tad pretrpela.