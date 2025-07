Poznati glumac i svetski superstar Darko Perić , koji poslednje dve decenije živi u Španiji, nije zaboravio svoje korene i zavičaj Kladovo , pa je nedavno tamo s prijateljima pokrenuo Internacionalni filmski festival Iron Gate. Prvo izdanje biće održano od 21. do 24. avgusta i na njemu će biti prikazani filmovi iz Srbije, Rumunije, Francuske i Španije . Festival će otvoriti rumunsko ostvarenje "Nova godina koja nije došla".

Darko je rođen u Kladovu, danas živi u Barseloni, a glumio je u nekoliko španskih ostvarenja, među kojima je i serija "Kuća od papira" , u kojoj je igrao lik Helsinkija. Serija je 2018. godine dobila nagradu u kategoriji za najbolju dramu na 46. godišnjoj dodeli nagrada Emi, a njemu donela planetarnu popularnost i gotovo četiri miliona pratilaca na Instagramu. O Kladovu je snimio dokumentarac "Dunav je moje more", koji govori o lepotama i turističkim potencijalima Đerdapa.



- Ljudi kod nas i u svetu to moraju da vide jer su Dunav i Đerdapska klisura broj jedan turistička atrakcija u Srbiji. Drugo, to je granica između dva sveta - Istoka i Zapada. Dunav je bio moje more. Odrastao sam na 50 metara od reke - ovako je za Kurir govorio Perić.

Glumac pažljivo prati šta se radi kod nas, pa će publika moći da pogleda domaća ostvarenja "Trag divljači" i "Tilva Roš".