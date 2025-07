Nakon impresivne Petrovaradinske tvrđave i jadranske obale na kojima su održani Exitovi festivali Sea Star i Sea Dance, naredna destinacija na kojoj će EXIT raditi festival su egipatske piramide. Na ovom drevnom mestu do sada je održano više koncerata i žurki, ali će EXIT biti prvi festival na svetu ikada održan ispred piramida.

Partner na ovom revolucionarnom projektu je renomirana svetska event organizacija Venture Lifestyle, koja važi za jednog od lidera event produkcije na antičkim lokacijama na Bliskom Istoku. Do sada su radili događaje na kojima su nastupali Jennifer López, John Legend, Black Eyed Peas, Peggy Gou i drugi, dok njihov brend P+US stoji iza nekih od najzvučnijih nastupa ispred svetskog kulturnog nasleđa, uključujući nastupe Carla Coxa i Adriatique, kao i predstojeće nastupe Tiësta, Solomuna i Anyme.

Iz Exita su potvrdili da su potpisali sporazum sa egipatskom kompanijom o kreiranju novog festivala ispred piramida iduće godine, ali da će zvanična prezentacija novog festivala biće održana nakon Exitove 25. godišnjice, koja počinje sutra u Novom Sadu i traje do nedelje 13. jula. Na ovogodišnjem izdanju Exita nastupaju Sex Pistols, The Prodigy, Tiësto, Eric Prydz, DJ Snake, Solomun, Hurts, Amelie Lens, Nina Kraviz, Indira Paganotto, Sara Landry, Boris Brejcha, Hot Since 82 i mnogi drugi.