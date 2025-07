- Moj život sada izgleda tako da je kofer uvek spreman. Skoro svake nedelje putujem u Kosovsku Mitrovicu na Fakultet umetnosti na kom sam se, osim profesorske dužnosti, prihvatila i uloge prodekana za dramski odsek, gde zajedno s kolegama pokušavam da napravim najbolji dramski odsek u zemlji. Rad s posvećenim i vrednim studentima izazov je, podjednako kao i gluma. Kada osetim da je moja pedagoška metoda doprinela da se student otvori i da se novi glumac rodi, to uzbuđuje i čini me ispunjenom. Jedino teško i protokom vremena sve teže, jeste to što već 22 godine putujem i vozim 700 kilometara tamo i nazad Ibarskom magistralom - govorila je glumica.

- Nemam decu, ali to nije zato što ih nisam želela, jednostavno nije mi se posrećilo. Ipak, iz te situacije danas mogu da zaključim kako iz svakog zla ne mora da proistekne zlo. Vidim da je sada, u ovom poremećenom sistemu vrednosti, teško odgajati decu, a to mi je lepo objasnila i jedna moja prijateljica. Oko mene je mnogo mališana jer pored dece moje drugarice koju doživljavam kao svoju, uz mene su i naslednici moga brata. Moja prijateljica objašnjava da su deca kao projekat. Iako mi je to zvučalo kao hladna izjava, pojasnila mi je da na decu treba gledati kao na arhitektonski projekat koji treba da se gradi i u koji mora mnogo da se ulaže da se ne bi srušio. Na kraju on može da ispadne savršen, ali dešava se i da propadne. Tako je danas i sa vaspitanjem dece, što nije bilo u moje vreme. Mi smo sami rasli i nije bilo straha od ulice - iskrena je bila Neda 2011. godine.