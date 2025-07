- On je naravno bio obučen ’apa drapa’, za splav. Odveli su ga na Dedinje i hteli su da ga lepo obuku. On se bunio i rekao da neće. Ako ste me uzeli ovakvog, vodite me ovakvog. Tito je čuo da se neko buni i poveo ga sa sobom i onda su se ispričali. Jedan prijatelj na Adi je video kako ga vode i njemu je Pavle rekao: ’Slušaj, ako nekome budeš pričao, ne postojiš za mene.’ Bilo ga je sramota što je išao kod Tita - rekla je njegova supruga Mirjana za Nedeljnik.