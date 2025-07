- Poenta je da smo verovali u budućnost. Treba verovati. Ljubav ne možeš da osetiš ako ne veruješ . A bitno je da to osetiš, jer sva zadovoljstva dolaze iz ispunjenosti čoveka ljubavlju za svog bližnjeg i iz one ljubavi koju dobija od svog bližnjeg ‒ istakao je glumac za "Hello".

- Na putu sam ispunjenja svojih poslovnih ciljeva. Imam princip da radim onako kako umem. Moja destilerija je nastala još pre 20 godina, sa prvim zasadima voća. A to voće je posledica želje za proizvodnjom rakije. To nije nešto čemu sam se posvetio juče, to nastaje i nastavlja da se razvija. Sada mogu da proizvedem i dvesta hiljada litara rakije, pod uslovom da tržište ima tu potrebu, ali ono to nema. Zato ne želim sebi da stvaram veće troškove i izdatke nego što mogu da podnesem.