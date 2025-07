- Kao što mnogi od vas znaju, ne shvatam nastupe olako. To je mesto na kojem se povezujemo. Iskoristiću ovo vreme za odmor i vratiću se jača, sa još više ljubavi i svetlosti. Želim da budem sigurna da vam mogu dati 100 odsto svoje energije i glasa kada se ponovo sretnemo - poručila je Lorin obožavaocima i zahvalila im na ljubavi, strpljenju i razumevanju. Pevačica je dodala da jedva čeka da se, kako je naglasila, "uskoro" sretne sa publikom Egzita. Njen dolazak se nije puno osetio jer su više od 55.000 ljudi razdramli hitovi globalno popularnog pop benda Hurts, dok je Burak Yeter kao i uvek od svog nastupa napravio fantastičan šou, a monumentalnu Dance arenu preuzeo je Solomun sa svojim konceptom Dynamic Stage Take-over.

Već sa prvim taktovima "Silver Lining" bilo je jasno da publiku očekuje putovanje kroz katalog pesama koje su obeležile čitavu jednu generaciju. Smenjivali su se hitovi, poput "Some kind a heaven", "Ready to go", "Illuminated", "Sandman", "Stay", a njihov planetarno poznati hit "Wonderful Life" posvetili su Ivani Kovačević, Egzitovoj najsjajnijoj zvezdi. Cela set-lista bila je posebno napravljena da na jubilarno izdanje festivala donese fuziju melanholije i euforije.

- Egzite, hvala! Sjajno se provodimo, predivno je biti ponovo ovde nakon 11 godina - rekao je frontmen benda Teo Hačkraft sa širokim osmehom na licu.