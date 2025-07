Izbor baš ovog klasika za otvaranje ima i dodatnu simboliku. U blizini festivalske zone i bioskopa, nalazi se ulica - sokak koji nosi ime Žike Pavlovića. Tako će se njegov vanvremenski umetnički duh, još jednom vratiti na Divčibare koje je toliko voleo i o kojima je pisao i u svojim dnevnicima: “Sinoć, na večeri u čast Vukovog rođendana, kažem u šali Gordani Majstorović: „Život je toliko zanimljiv da mi je žao da umrem.“ I to današnje prispeće na Divčibare potvrđuje: bekstvo iz histeričnog Beograda, grada na koji nikada nisam uspeo da se sasvim naviknem, putovanje preko Bogovađe, sumornim predelima što mame jesenjom melanholijom, nadgornjavanje dvosmislenim doskočicama na mioničkoj pijaci, puste Divčibare okupane suncem. Pečurke pod borovima i brezama, retki, usamljeni uzvici kao prasak bičem.”

Sledeće festivalske večeri, u subotu, 2. avgusta, biće prikazan još jedan dragulj srpske kinematografije Nacionalna klasa Gorana Markovića, film koji i danas vozi punim gasom kroz generacije i pamćenja, ostajući veran svom duhu pobune, slobode i mladosti.

Na novoj lokaciji, u srcu šume, ali bliže centru, MMF i dalje dosledno spaja muziku, umetnost, prirodu i ljude u autentično festivalsko iskustvo i to za najrazličitije generacije posetilaca, čime se dodatno izdvaja iz celokupne domaće festivalske ponude.

Ovogodišnji deseti MMF donosi najbogatiji program do sada, sa više od 40 izvođača i zvezda iz regiona i raznih delova sveta, na tri jedinstvene bine. Među njima su i Let 3, Vizelj, Dubioza Kolektiv, Letu štuke, Smoke Mardeljano, Edo Maajka, Poly Ritmo, Coco Maria i mnogi drugi.