Vojin Ćetković o Tanasiju

- Prišao sam mu i rekao: "Ti znaš da ujak nije kao ostala rodbina. Znaš da se ujak najviše voli. Ti meni ovde igraš baš ujaka i to vrlo posebnog. Ujaka koji me je podigao i koji je spreman da da život za svog sestrića. A ne znam kako ćeš to da doneseš jer mene je teško voleti". On me je zagrlio i pomazio po kosi. Od tada pa do danas, bio je moj ujak - otkrio je Ćetković, pa se prisetio i jedne anegdote sa snimanja.