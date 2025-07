– Neću da objašnjavam te gluposti. Oni nisu bili u svađi. Pazite, Paja je bio čovek koji je imao svoj život. Voleo je Adu, voleo je reku, voleo je piće... S druge strane, moj otac je mrzeo reku. Kad je imao šest-sedam godina, otišao je sa komšijom koji je imao 15 godina na Rasinu da se kupaju. I ovaj komšija skočio u vodu i više nije izašao. Otac sedeo do uveče i plakao. Skupio posle stvari i vratio se kući. Ovi već počeli da ih traže. I od tada je zamrzeo reku. Alkohol nikada u životu nije uzeo.

Kod nas su svi kumovi, prijatelji, grle se, ljube se, smeju se sami sebi i čestitaju jedan drugom kako su to dobro odigrali, a nema ništa grđeg u glumi od toga, i onda na kraju ispadne sranje – rekao je Petrović bez ustezanja.

Zašto je zauvek napustio scenu

– Poslednji put sam zaigrao 1989. godine u Zagrebu. Danas ste glumac samo ako se stalno pojavljujete na televiziji u reklamama i igrate u ove dve-tri poslednje serije. Pišem, to me održava. Mnogi misle da je pisati lako, ali to što izlazi iz duše nije lako ukomponovati sa pravopisom – iskreno je govorio Petrović.