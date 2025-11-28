Slušaj vest

Bosanskohercegovački glumac Miraj Grbić, koji se na našim prostorima proslavio ulogom Čombeta u seriji 'Lud , zbunjen, normalan', slavi 49. rođendan. Miraj već godinama gradi karijeru u Holivudu, gde se preselio iz Sarajeva nakon što je radio na nekoliko projekata holivudske produkcije, od kojih se svakako posebno ističe blockbuster 'Nemoguća misija: Protokol duh', u kojem je glumio uz Toma Kruza.

Glumio je i sa Bredom Pitom u filmu „Babylon“ 2022. godine, u poslednja dva nastavka franšize „Paklene ulice“, kao i u serijama poput „American Horror Story“, „S.W.A.T.“ i „Santa Clarita Diet“. Ubrzo nakon dolaska u SAD, angažovan je i kao profesor na New York Film Academy.

„Katedra sa New York Film Academy je videla moj rad i zanimalo ih je da li sam zainteresovan da predajem. Meni je, s druge strane, to zvučalo kao sjajna ideja. Prvo zato što to volim da radim, a drugo jer volim da budem zauzet između snimanja. Vodim tri sjajna časa glume, a rad sa talentovanim, kreativnim i mladim ljudima me ispunjava i zabavlja“, ispričao je jednom prilikom za Klix.ba.

Pored karijere, Miraj je u Americi izgradio i porodicu. Sa njim je 2013. „preko bare“ otišla i hrvatska glumica Marija Omaljev Grbić, s kojom je u braku od 2008. godine. Par se upoznao na Akademiji scenskih umetnosti u Sarajevu, a venčali su se posle tri godine veze. U oktobru 2021. dobili su ćerkicu Bili, a u decembru 2023. i sina Rivera, kojeg je Marija rodila dan pre svog 41. rođendana.

I Marija gradi holivudsku karijeru, a za sada smo je mogli videti u ostvarenjima poput „Severed Silence“ i „Beauty and The Queen“.

