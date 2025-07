Slušaj vest

Treća sezona Maks oridžinal serije "I tek tako..." (And Just Like That...), producenta Majkla Patrika Kinga (MPK), emituje se od 30. maja na HBO Maks striming platformi i kanalu HBO i nedeljama je najgledanija u Srbiji. U novih 12 epizoda pratimo Keri, Mirandu, Šarlot, Simu i Lisu kako se nose s komplikovanom stvarnošću života, ljubavi, seksa i prijateljstva u njihovim pedesetim u Njujorku. U nastavku "Seksa i grada" Kristin Dejvis se ponovo vraća svojoj najpoznatijoj ulozi - Šarlot Jork, a TV Ekran je dobio ekskluzivno pravo da prenese intervju s njom.

Kakav je osećaj vratiti se trećoj sezoni serije "I tek tako..."?

- Sjajan! Nekad između sezona prođe toliko vremena da jedva čekamo da krenemo sa emitovanjem. Tako je i ovog puta - uzbuđeni smo što ćemo napokon podeliti s publikom ono na čemu smo radili. Obožavam ovu sezonu. Vizuelno je prelepa, snimali smo na fantastičnim lokacijama.

Kada dobijete scenario, da li je sve novo za vas ili prethodno razgovarate s Majklom Patrikom Kingom? Kako to funkcioniše?

- Majkl nas uvek uključuje. Na početku svake sezone sednemo i pričamo gde se Šarlot trenutno nalazi, s čim se suočava, kroz šta prolazi... Ponekad se stvari promene između tog razgovora i trenutka kada stigne scenario, pa se iznenadim: "O, nisam znala da će ovo biti toliko značajno!" To je zanimljivo. A onda, kada dođemo na zajedničko čitanje scenarija, fascinantno je videti kako drugi doživljavaju ono što si pročitao. To je kao mini-predstava.

Da li se ta čitanja snimaju?

- Da, snimaju se putem Zuma jer svi iz tima HBO nisu uvek prisutni, posebno oni sa Zapadne obale.

Ali glumačka ekipa je uglavnom tu? To mora da bude kao mini-okupljanje.

- Da! Baš je zabavno jer su svi tu. Tokom snimanja ne radimo uvek jedni s drugima. Na primer, Sarita ima ljubavni zaplet s nekim koga ja uopšte ne viđam. Zato su ta zajednička čitanja prilika da svi osetimo atmosferu serije.

Šta se dešava sa Šarlot u ovoj sezoni?

- Šarlot i dalje pokušava da balansira - da bude super mama i sjajna supruga. U drugoj polovini sezone odlučuje da mora da bude konkurentnija svojim koleginicama u dvadesetim, pa pokušava da ih prati, što joj nije lako! Ima i nešto neplanirano s Harijem, što je ozbiljan izazov. Ona želi da svima udovolji, da sve drži pod kontrolom, ali zaboravlja na sebe. Ova sezona je za nju veoma komična - ne iznutra, ali mislim da će publici biti duhovita.

Čuli smo da je Šarlotin rođendan ključan?

- Da, to je veliki rođendan! Iskreno, ne sećam se da smo ikad ranije slavili Šarlotin rođendan u seriji. Sad su to i te kako nadoknadili. Biće velika žurka, svi dolaze - to je divno i za nas kao ekipu, jer smo svi zajedno.

Koliko je trajalo snimanje te žurke?

- Nedeljama! Ali nadam se da to nećete primetiti kada budete gledali - delovaće brzo. Kad kažem svi, mislim stvarno svi - čak i moj pas Ričard Barton, ali neću otkrivati zašto.

Jeste li imali neke zanimljive susrete s fanovima tokom snimanja po gradu?

- Ljudi koji nas gledaju su divni. Jednom prilikom sam sa Sarom Džesikom snimala scenu šetnje i razgovora napolju. Bio je pakleno vruć dan, a stotine ljudi su nas posmatrale. Bili smo u donjem delu Menhetna i, kad smo ih zamolili da budu tihi tokom snimanja - svi su ćutali. Nisam mogla da verujem. Iako nas nisu ni čuli dobro, znali su kad snimamo i nastupila bi tišina. Kad bismo završili, onda bi opet sve bilo živo. Taj osećaj podrške je neverovatan.

Kakvi su Šarlotini fanovi?

- Veoma su nežni. Ako imam minut da popričam s njima, često mi ispričaju nešto lično, neku situaciju kroz koju su prošli i kako ih je to podsetilo na Šarlot. U tim trenucima se setim koliko ova serija znači ljudima. Ili kažu da ih je neka Šarlotina priča inspirisala ili im dala nadu. To je predivno.

Imate li omiljene odevne komade iz ove sezone?

- Obožavam sve Šarlotine kombinacije. Ovaj put smo čak pravili kecelje, jer ona obožava da ih nosi, a teško je naći takve koje odgovaraju njenom stilu, pa smo ih dizajnirali! Sviđa mi se i ono što nosim za rođendan - vrlo je smešno i pomalo prenaglašeno, ali odgovara njenom emotivnom stanju. Potrebno joj je nešto što će je oraspoložiti, zato Keri i pravi zabavu. Mislim da tada nismo bili svesni koliko je to ekstravagantno. Taj autfit sad čuvam kod kuće u ogromnoj kutiji!

Možete li da nam otkrijete ko je dizajnirao rođendansku haljinu?

- Monik Luilije. Haljina je prelepa. Mislim da smo je kupili, nismo je pozajmili - jer, kao što rekoh, sad je kod mene. Čim sam je videla, zavolela sam je, ali tada nisam znala sve detalje scene. Šarlot je tada u tužnoj fazi i haljina joj dođe kao uteha. Ima smisla, emocionalno, zašto bi to izabrala.

Zvuči intrigantno! I za kraj - moram da pitam o vašem podkastu "Are you a Charlotte"?

- Ha-ha, da, definitivno jesam Šarlot! Ovo je treći podkast koji su mi predložili, prethodna dva nisu mi ponuđena u pravom trenutku. Mislim da sam sada spremna da se vratim "Seksu i gradu" i razgovaram o tome jer smo svi ponovo zajedno, i jer je "I tek tako..." toliko ispunjavajuće iskustvo.

Kako je bilo snimati "Seks i grad"

Pitala sam Majkla i Saru šta misle, da li je pravi trenutak da ponovo gledam stare epizode. Želela sam da pričamo o temama iz serije - o vezama, seksualnosti, položaju žena tada, i da to uporedimo s današnjicom. Zanimljivo je što su neke stvari i dalje aktuelne, a neke su se potpuno promenile. Takođe, želela sam mesto gde možemo da delimo uspomene. Tokom snimanja nismo mnogo govorili o svojim privatnim iskustvima, bilo je to drugo vreme. Sad je pravo uživanje pričati s ljudima koji su voleti seriju o tome kako su je tada doživljavali i kako je vide danas. Lepo je i čuti nas sve kako ponovo pričamo i zajedno gradimo sliku onoga što je serija bila i što još uvek jeste.