- Kada na ovaj ugovor vredan 33.300.000 dinara dodamo iznos sredstava koja su obezbeđena u prethodne dve budžetske godine, 2023. i 2024, dolazimo do preko 70.000.000 dinara uloženih upravo u ovaj kapitalni projekat u srpskoj kulturi i srpskom kulturnom prostoru, u ovu staru seosku školu koja je bila predodređena da nestane sa lica zemlje i propadne kao mnoge druge seoske škole u Srbiji u kojima više nije bilo dece. Muzej ćirilice je nacionalna ustanova koju smo formalno-pravno osnovali na sednici Vlade Republike Srbije na Dan slovenske pismenosti, Dan Svetih Ćirila i Metodija 24. maja ove godine sa ciljem da bude ustanova zaštite kulturnog nasleđa, ali i da bude ustanova savremenog stvaralaštva. Mi ćemo ovde do kraja godine postaviti jednu ozbiljnu, modernu, savremenu muzejsku postavku koja će pratiti istoriju srpske ćirilice kroz vreme do današnjeg dana, a sama ustanova baviće se onim što jeste sadašnjost za našu ćirilicu i onim što treba da bude njena budućnost - istakao je Selaković.