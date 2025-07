„Ovaj Dom kulture nastao 60-ih godina prošlog veka doživeo je, upravo zahvaljujući „Gradovima u fokusu“, svoju potpunu rekonstrukciju. „Gradovi u fokusu“ kao program postoje zahvaljujući inicijativi koju je pokrenuo tadašnji predsednik Vlade a današnji predsednik Republike Aleksandar Vučić 2016. zato što je to bila prva godina u kojoj smo posle teških fiskalnih i ekonomskih reformi, kao država, počeli da beležimo plus u našem državnom budžetu i napokon krenuli da obnavljamo i ulažemo u našu kulturnu infrastrukturu, koja je decenijama bila zapuštena, neadekvatno održavana ili je potpuno bila zapostavljena“, ukazao je Selaković i podsetio da je za deset godina kroz program „Gradovi u fokusu“ širom Srbije uloženo 2,382 milijarde dinara. Ministar je precizirao da je u odnosu na prethodne godine, za konkurs „Gradovi u fokusu“ ove, 2025. izdvojeno rekordnih 400 miliona dinara za 33 projekta i da je manji broj lokalnih samouprava podržan većim iznosima nego ranije iz razloga da bi se do kraja godine realizovali konkretni, ostvarivi i vidljivi projekti kao što je i Dom kulture u Novoj Varoši.