U centru dešavanja je glavni junak Petar Jovanović, povučen u anksiozan student, koji, otkrivajući svoju tajnu o anksioznosti, postaje preko noći internet senzacija i omiljeni lik na društvenim mrežama. Na nagovor prijateljice Ane i cimera Bojana, on prihvata novu ulogu koja ga je snašla u životu i nastavlja da deli svoju intimu sa pratiocima. U lavini podrške i pažnje, kao i raznih sponzorstava, njegov svet se menja brzinom svetlosti i on ubrzo zaboravlja zašto je inicijalno i postao viralan, počinje sve da se svodi na reklamiranje proizvoda, selfije i događaje na kojima mora lažno da se smeje. Sve dok s njim ne kontaktira izvesni Dante iz firme "Omnibus". Kada je Petar pomislio da ništa ne može biti gore nego što jeste, uplitanje u rad ove firme, blisko prijateljstvo sa Danteom i njegovom devojkom, Petra uvodi u novi svet - nešto sasvim suprotno od onoga što je do tada živeo. Dodatno, kada Petar otkrije tajnu nad tajnama, a koja je vezana za projekat veštačke inteligencije, on ne može a da se ne zapita šta ostane od nas ako nas zamene algoritmi.