- U to vreme u Americi ljudi su veoma voleli da vaša pića "zalivaju" esidom. Nije me bilo briga. Gutao sam šake tableta odjednom. Kraj je došao kada smo se vratili u Englesku. Uzeo sam 10 tableta kiseline i otišao u šetnju poljem. Na kraju sam stajao tamo i razgovarao sa konjem oko sat vremena. Na kraju se konj okrenuo i rekao mi da odje*em. To je bilo to za mene - naveo je roker.