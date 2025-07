- Posedovao je ogromnu harizmu, zato što je artista u pravom smisli te reči. Kod njega je, pored dara koji mu je Bog dao, razvijen veliki artizam. A njega nema svaki glumac. Zoran je neviđeni, posvećeni arlekin. Imao je izuzetnu, neponovljivu vrstu igre. To je, prosto, on. Što je u "Radovanu" ličilo na improvizacije, zapravo, nisu bile - sve je kod njega složeno. Kad pođe na predstavu, on prelista nekoliko novina i u njima pogleda samo naslove, a od svakog možeš da napraviš predstavu ako imaš duha i ako imaš tu žicu. Sve je kod njega negde smišljeno, organizovano.