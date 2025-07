- "Neretva" je bila velika internacionalna koprodukcija sa fantastičnom ekipom - Orsonom Velsom, Julom Brinerom, Sergejem Bondarčukom... Bio je to veliki ratni spektakl, solidno urađen, ali ne, nije imao šanse za Oskara. Znam da je Tito želeo taj film. Bio je moj obožavalac, slao je avion po mene u Rim da me dovede na Brione, da me fotografiše. Mislio je da je sjajan fotograf, a nije bilo baš tako, samo mu to nisam rekao - ispričao je Nero prilikom posete Beogradu 2014. godine.