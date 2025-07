Žiri je dodelio specijalno priznanje filmu „Samo mi reci da me voliš“, u režiji An Le Ni. U obrazloženju nagrade, navedeno je da ovo ostvarenje “pruža uzbudljiv uvid u to kako moć može da preoblikuje i iskrivi ljudske odnose”, i da “umesto da nudi lake odgovore, film neprestano istražuje granice između dominacije i ranjivosti, žrtve i počinioca, i poziva nas da se zapitamo ko u datom trenutku zaista drži moć – i po koju cenu”.