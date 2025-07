Goran Stanković, reditelj filma je povodom ostvarenja izjavio: „Ovaj film je za mene pre svega priča o zloupotrebi moći. Zanimalo me je kako izgleda sistem koji se predstavlja kao prostor spasenja, oslonjen na veru, a u stvarnosti funkcioniše kroz strah, kontrolu i potpunu poslušnost. Hteo sam da razumem gde se nalazi granica između pomoći i manipulacije, i šta se dešava kada vera prestane da bude lični čin nade, a postane oruđe za uspostavljanje moći. Oče naš je film o sistemima koji istovremeno pružaju strukturu dok oduzimaju slobodu. U središtu filma je čovek koji traži pomoć unutar zajednice u kojoj nasilje nije izuzetak, već pravilo funkcionisanja“.

Scenario potpisuju Goran Stanković, Dejan Prcic, Ognjen Sviličić i Maja Pelević. Producent filma je Snezana van Hauvelingen, a producentske kuće koje potpisuju film su This and That Productions (Srbija), uz koprodukciju sa Italijom (Nightswim), Hrvatskom (PomPom Film), Crnom Gorom (KINO), Severnom Makedonijom (Dream Factory), Bosnom i Hercegovinom (Novi film) i Srbijom (Cineplanet).