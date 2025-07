Gitarske legende Džo Satrijani i Stiv Vai sa svojim “SatchVai Band-om” započeli su prvu evropsku turneju “Surfing with the Hydra Tour”, koju će završiti koncertom u srpskoj prestonici 30. jula u Luci Beograd (otvoreni prostor iza Hangara). Ulaznice za fan pit su rasprodate još u martu mesecu, a u prodaji je ostao ograničeni broj ulaznica za parter po ceni od 4.900 dinara, koje se mogu kupiti na prodajnim mestima i preko online platforme eFinity.rs.

“SatchVai Band” turneju je započeo u Velikoj Britaniji, a fotografije sa koncerata i kritike u britanskim medijima potvrdile su da nema boljeg gitarskog tandema na svetu. „Za fanove roka, gitarske entuzijaste i sve koji žele da dožive koncert koji ostavlja bez daha – turneja benda SatchVai je obavezna stanica.“ – Louder Than War. „To je onaj trenutak kada vam se diže kosa na vratu. Jednostavno zapanjujuće.“ – Moshville Times. „Ovo večeras nije bio koncert – bilo je to iskustvo koje potvrđuje smisao života.“ – Metal Planet Music – samo su neki od komentara britanskih medija.

Pet decenija muzičkog prijateljstva Satrijani i Vai su krunisali prošle godine osnivanjem “SatchVai Band-a”. “Igrali smo se idejom da produžimo našu SatchVai turneju prošle godine, pa smo odlučili da nastavimo da pišemo i snimamo novu muziku zajedno. Ubrzo je postalo jasno da imamo osnove za sjajan album i da bi trebalo da okupimo bend kako bismo tu novu muziku preneli publici. I sada je to stvarnost!” rekao je Satrijani.

Eksplozivnu turneju najavili su objavom singla “I Wanna Play My Guitar” sa legendarnim Glen Hjudžsom, a na set listi koncerta će se naći, osim Satrijanijevih i pesama Stiva Vaija, i obrade Metalike, “Born to Be Wild” i druge. Publiku očekuje uzbudljiva proslava opsesije sa šest žica i čistog rokenrol duha, tako da je za fanove roka, gitarske entuzijaste i sve koji žele da dožive koncert koji ostavlja bez daha, turneja benda SatchVai obavezna stanica.