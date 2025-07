Zajedno s bratom Gapom osnovao je bend Jazz Brothers, a svirao je i s velikim imenima . Diplomirao je na poznatoj muzičkoj školi Eastman School of Music, gdje je kasnije predavao i vodio džez orkestar. Iako je dolazio iz "ozbiljnog" džeza, Čak je muziku približio široj publici. Njegov legendarni instrumental "Feels So Good" postao je ogroman hit krajem '70-ih i prešao granice žanrova.

U karijeri koja traje nekoliko decenija, imao je niz drugih uspešnih albuma, kao što su "Chase the Clouds Away" (1976) , „Children of Sanchez“ – koji je sadržao moćnu mešavinu džeza i latino ritmova i čak je korišćen kao zvučna podloga za istoimeni film iz 1978. godine. Potom su sledili su „An Evening with Chuck Mangione“(1979), “70 Miles Young“( 1982), „Save Tonight for Me“ (1986), „The Hat's Back“ (1994), „The Feeling's Back“ (1999), između ostalih.