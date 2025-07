Skarsgord nije samo čest gost festivala, već i njegov dugogodišnji prijatelj i saradnik. Bio je kustos i pokrovitelj Fondacije Katrin Kartlidž, čije su stipendije dodeljivane. Na 15. izdanju 2009. godine, upravo je on dodelio stipendiju tada mladoj rediteljki Haniti Vilson.

Zanimljiva činjenica: Katrin Kartlidž, britanska glumica čiji lik i delo ova fondacija neguje, poznata je po filmu „Before the Rain“, snimanom u Makedoniji, koji je takođe bio festivalski miljenik u Sarajevu.

Međunarodni proboj ostvario je 1982. godine ulogom u filmu The Simple-Minded Murderer reditelja Hansa Alfredsona, za koji je nagrađen Srebrnim medvedom za najboljeg glumca na Berlinaleu.

Njegova prva zapaženija holivudska uloga bila je 1990. godine kao kapetan ruske podmornice u filmu Lov na Crveni oktobar, gde je glumio uz Šona Konerija. Time je otvorio vrata globalne scene i započeo niz saradnji sa značajnim autorima poput Larsa fon Trira (Lomeći talase, Dogvil, Melanholija, Nimfomanka) i Hansom Petterom Molandom (Zero Kelvin i mnogi drugi).

Zanimljiva činjenica: Porodica Skarsgord je pravi glumački klan – Stelan ima osmoro dece, od kojih su čak četvorica glumci, uključujući poznatog Aleksandra Skarsgorda (Big Little Lies, The Northman) i Bila Skarsgorda (IT, Barbarian).