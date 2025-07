Likovi iz "Čuvara galaksije" su manje poznati superheroji i tamo je Ganov humor funkcionisao. S druge strane, sada imamo jednog od najstarijih superherojskih likova i novi "Supermen" obiluje humorom do te mere da bi se mirne duše mogao nazvati komedijom. Šale i pošalice su promenljivog uspeha, nažalost. Slagao bih kada bih napisao da to smeta, prosto nije svaka baš da se čovek smeje, ali donekle pomaže to što film najviše škripi kada na momente pokušava da bude ozbiljan.