Producent Miroslav Mogorović imenovan je nedavno za novog programskog direktora Festa . Za njega ovo leto će biti radno jer je iza nas Festival evropskog filma na Paliću i premijera filma "Sedef magla", a već na jesen ga očekuje učešće s filmom "Kratko leto", ruske rediteljke Nastije Korije , na festivalu u Veneciji u takmičarskom programu selekcije "Dani autora", koji se održava od 27. avgusta do 6. septembra. Za Kurir on govori o planovima za Fest i saradnji s nedavno preminulim rediteljem Miloradom Milinkovićem.

- "Sedef magla" je planirana da u martu otvori Fest. Odlučili smo da je prikažemo na Paliću. Odličan mi je utisak. Bio sam dovoljno blizak s Miloradom i on bi sigurno sada rekao: "Teraj to dalje i ne zajebavaj." Uspeli smo da shvatimo da ga nema. Film "Sedef magla" ostaje iza njega kao i "Čarobna zemlja", koji je radio za produkciju Apolon. On je sladak TV film, više u njegovom duhu i čista je komedija. "Sedef magla" je vestern i pun je akcije. Publika želi da vidi šta će se desiti s tim junacima. U bioskope stiže u oktobru i nadam se da će imati dug život.