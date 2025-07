Siromašni deo Njujorka pun iseljenika prvi je susret Pupina sa Amerikom. To su godine njegove adaptacije, učenja jezika i, još važnije, razumevanje kako tamošnje društvo funkcioniše. Amerika je bila presudna za njegov život i za njegovu sudbinu. Za potrebe snimanja stara beogradska šećerana postala je Njujork iz sedamdesetih godina 19. veka.

- Zahvaljujući toj odluci, koja je došla maltene naprečac, bez ikakvog dubokog promišljanja, on je jednog dana bio u mogućnosti da pomogne svojoj zemlji. Da nahrani, da izleči, da na kraju krajeva naoruža, da odbrani svoju zemlju i da vrati zapravo jedan dug mnogo više nego bilo ko od nas - naglašava reditelj serije Danilo Bećković.

Mnoge značajne ličnosti 19. i 20. veka iz sveta nauke, umetnosti i politike bogatile su Pupinov život i rad. Prvih godina u Njujorku bili su to Kristijan i Bilharc. Maksa Milhofa, pozorišnog i filmskog glumca iz Berlina, serija o Pupinu dovela je prvi put u Srbiju.

- Po Pupinovoj autobiografiji "Od pašnjaka do naučenjaka", Bilharc je čovek koga je on zatekao u fabrici keksa u Njujorku. Očigledno je on jedna vrlo nekonvencionalna osoba. Čovek koji je govorio starogrčki, koji je dosta polagao na klasičnu literaturu. Čovek koji je na neki način bio mentor Pupinu u tom nekom širem klasičnom obrazovanju.