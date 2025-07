- Otišao je meni vrlo drag glumac. Nije bio samo talentovan nego i obrazovan, ali dobar i vrlo vaspitan čovek, što nije uvek slučaj. Neki talentovani ljudi sebi svašta dopuštaju. S njim sam imao dug period saradnje. Prvu ulogu je igrao kod mene u filmu "Višnja na Tašmajdanu". Kad je Stope Janković birao glumce, i njega je odabrao. On je u toj grupi mladih umetnika pokazao najviše talenta. Posle je igrao u svakoj mojoj seriji. Kako je počeo sa mnom, tako i je i poslednju ulogu odigrao kod mene, u "Junacima našeg doba". On je jedan od onih glumaca kojima je ležalo ono što radi. Igrao je te uloge baš onako kako sam želeo. S ulogom Listera je pokazao najviše . Briljantno je to odigrao. U "Junacima" je igrao odigrao Arsu Čičanovića, mudru osobu koja je držala tu porodicu na okupu - govorio je za Kurir ranije pokojni Siniša Pavić.

- Naš prvi susret je bio u seriji "Porodično blago", sećam se da je burno reagovao kad nas je video. Rekao je: "Otkud oni ovde, ovo je urbana serija?" Posle toga smo ostvarili divnu saradnju, on je bio veliki profesionalac. Radili smo zajedno i na projektu "Stižu dolari", gde se ja nisam najbolje snašao, a on je meni pomogao, davao mi je prostor, energiju i inspiraciju. Lepo smo se družili, bio je divan čovek. Kada je serija "Stižu dolari" počela da se emituje, ekipa je bila i u Vlasotincu i Crnoj Travi, tada smo sedeli u kafani do kasno i družili se. Takvog Braka pamtim i uvek kada pomislim na njega, prvo mi je to veče u kafani u sećanju - ispričao je za Kurir Predrag Smiljković.