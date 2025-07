Slušaj vest

Reditelj, scenarista, istoričar umetnosti i likovni kritičar, Đorđe Kadijević nedavno je gostovao u "Sto minuta buke" i tom prilikom progovorio o glumačkoj postavci koju je izabrao da u njegovim ostvarenjima tumače istorijske likove Karađorđa Petrovića, Miloša Obrenovića i Vuka Stefanovića Karadžića.

Đorđe Kadijević Foto: Petar Aleksić

Kadijević je objasnio zašto je upravo poverio tumačenje najvažnijih ličnosti iz srpske prošlosti - Marku Nikoliću, Aleksandru Berčeku i Predragu Mikiju Manojloviću.

Film "Karađorđeva smrt" (1983) režirao je Đorđe Kadijević, a scenario je pisao Danko Popović.

Marko Nikolić kao Vožd

Glavnu ulogu u ovom televizijskom ostvarenju dobio je glumac Marko Nikolić kome je pripala rola Vožda Karađorđa.

Gledaoci i dan danas, često, poistovećuju ličnost vožda i glumca, a Kadijević je objasnio kako je odabrao baš Nikolića za ovu ulogu.

Pogledajte u galeriji kako je Marko Nikolić izgledao kao Karađorđe:

1/8 Vidi galeriju Marko Nikolić kao vožd Đorđe Petrović Karađorđe Foto: Printscreen/Youtube

- Tu je malo pomogla moja upućenost u domen likovne umetnosti. Studirao sam istoriju umetnosti, a bavio sam se i umetničkom kritikom, posebno likovnom. Imao sam izoštreno čulo posmatranja i jedan kult prema karakteru fizionomije - ističe on i dodaje:

- Glumci su bili iznenađeni. Recimo, Marko Nikolić, koji je bio poznat kao mitraljezac iz nekih partizanskih filmova, dobio je ponudu od mene da igra Vožda. On je bio zaprepašćen. Pitao me: "Boga ti, otkud to, pa ja Vožd kod tebe?" Ja mu kažem: "Idi u šminkernicu, pa se onda pogledaj u ogledalu." Kada je završeno šminkanje, kada je dobio brkove, on se sam našao u čudu - prisetio se Đorđe Kadijević.

Berček kao Miloš

U kultnom ostvarenju, rola kneza Miloša Obrenovića pripala je Aleksandru Berčeku, a Đorđe Kadijević je ovaj izbor objasnio kao lak.

Pogledajte u galeriji kako je Aleksandar Berček izgledao kao knez Miloš:

1/10 Vidi galeriju Aleksandar Berček kao knez Miloš Obrenović Foto: Printscreen/Youtube

- Za Berčeka je bilo lakše, jer on ima jednu nenametljivu, ali vrlo ubedljivu sličnost... Pored toga, on ima ogroman glumački talenat, da se u potpunosti identifikuje sa Milošem i da oseti njegovu dramu, koja traje u njemu. Za razliku od Voždove koja traje u događanju sveta, Srbije. Tako da je ta pogođenost likova jako obaveza svakog reditelja, kod mene pomognuta srodnom vrstom kulture, kao što je ona u domenu likovne umetnosti - jasan je bio on.

Miki kao Vuk

U kultnoj seriji "Vuk Karadžić" (1987) uloga reformatora srpskog jezika pripala je Predragu Mikiju Manojloviću.

Režiju ovog ostvarenja radio je Kadijević, dok je scenario napisao književnik Milovan Vitezović.

Đorđe Kadijević je Manojlovića izabrao za ovu ulogu zbog izgleda, ali i glumčevog talenta.

Miki Manojlović kao Vuk Karadžić Foto: Printscreen/Youtube

- On se dvostruko nametnuo. Imao je izvesne sličnosti sa Vukom, tu karakteristiku fizionomije, taj rast, uz to, jedan veliki glumački talenat. Zatim, majstorsku šminku. S druge strane, prosto nesagledive glumačke kvalitete. On se kasnije u jednom intervjuu izjasnio: "Da ja sam zaista bio Vuk". Dakle, on je tu identifikaciju postizao dok je igrao pred kamerom. Takođe, spada u harizmatičke glumce koji su najveću satisfakciju u glumačkoj profesiji dobili u nekom filmu koji sam ja pravio. Zapravo, to je bio serijal, za razliku od "Karađorđeve smrti" koja je celovečernji film - otkrio je Kadijević u "Sto minuta buke".

Serija "Vuk Karadžić" je dobila nagradu Gran-pri Evrope na festivalu u Rimu i smatra se jednom od najboljih TV serija snimljenih na ovim prostorima.

Kadijevićev osećaj za vizuelno i psihološko prepoznavanje likova ostao je primer rediteljske preciznosti i umetničke intuicije.

(Kurir.rs/ Srbija Danas)

Bonus video: Banja iz koje je kralj Petar I otišao u rat