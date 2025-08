Slušaj vest

Bogdan Diklić, proslavljeni srpski glumac, ostvario je toliko uloga, kako na filmu, tako i u pozorištu, da je svaka na svoj način ostavila poseban trag u njegovoj karijeri. Neke od tih uloga posebno pamti rado prepričava detalje sa snimanja.

Tokom gostovanja na tribini u okviru “Leskovačkog internacionalnog festivala filmske režije”, Diklić je otkrio zanimljive detalje sa snimanja serije “Grlom u jagode”.

- Bio sam na trećoj godini glume. Išao sam na dva probna snimanja. Na prvom sam bio katastrofalan, uplašio sam se. Srđan Karanović, reditelj, nije hteo da me uzme. E, sad postoje tri teorije – ili ga je Goran Marković nagovorio da me pozove još jednom, ili Dragan Kresoja, pomoćnik reditelja u seriji ili Živko Zalar, direktor fotografije. Možda su sva trojica. Onda me je Srđan zvao na drugo probno snimanje. Izdvojio me u jednu kancelariju, razgovarao sa mnom, opustio me. Imali smo scene Branko Cvejić i ja. Tako sam dobio tu ulogu", ispričao je Diklić.

Pogledajte fotografije Bogdana Diklića:

1/18 Vidi galeriju Bogdan Diklić Foto: Printscreen YouTube, @starsport, Stefan Stojanović/ Mondo

Glumac je priznao da je imao sreću da su sve kolege u seriji imale veliko strpljenje za njega, pa se prisetio i šta mu je u jednom od prvih dana snimanja direktor fotografije rekao.

- Dik, jel vidiš kameru?

- Ne.

- E, pa ne vidi ni ona tebe.

"To je bila prva lekcija", prisetio se Diklić.

Napominje da su se svi družili i posle snimanja išli na večere.

- Ja sam se šlepao pošto sam bio student. Mislim, zvali su me, častili me. Desila su se i velika prijateljstva koja su ostala do danas kao što je moje sa Mikijem Manojlovićem - ispričao je Diklić, a potom se dotakao i dešavanja sa snimanja kultnog filma "Nacionalna klasa".

Bogdan Diklić u filmu Maratonci trče počasni krug Foto: Kurir TV

- Tada sam imao 25 godina. Taj film je nešto za šta sam ja veoma emotivno vezan. Sve svoje poslove pamtim po atmosferi na snimanju, po jednom uzajamnom razumevanju i entuzijazmu. Zazvučaće kao fraza, ali mi smo zaista bili porodica - ispričao je Diklić i nastavio:

- Repliku iz filma – hteo sam da vidim koliko može da razvije – sam ja smislio dok smo snimali scenu. Za onu scenu gde ja pevam “Ne spavaj mala moja” od “Bijelog dugmeta” u scenariju piše – Mile peva kao da ga kolju - priznaje glumac i dodaje da će tu scenu pamtiti i po ocu koji je došao da ga poseti tokom snimanja:

"On me je jadan pozvao posle nekih sat-sat i po i rekao mi da bi on da ide kući".

"Šta je bilo tata, jesi li žedan?"

"Ne mogu ja ovo. Vi taman krenete, ono naiđe avion. Vi opet krenete, neko vozi onda motor."

"I otišao je kući", ispričao je Diklić, a na red su došle i anegdote sa snimanja filma "Maratonci trče počasni krug".

1/9 Vidi galeriju Maratonci trče počasni krug jedan je od kultnih srpskih filmova Foto: Printscreen YouTube, printscreen/youtube/ Centar film, Promo

- U onoj sceni posle merenja, kad me Bata Stojković bije, desilo se da kada smo snimali on uzme i zvekne me pesnicom u glavu. I ja se srušim. Nokautirao me. Nije znao uopšte, mislio je da ja igram pa je krenuo da me udara nogama. Onda je Boža Nikolić zaustavio simanje. E onda sam ja taj nokaut kasnije zloupotrebljavao. Bata mi je nosio sendviče, supice, kupovao cigarete - rekao je glumac.

Bogdan Diklić je otkrio kako je imao tu privilegiju da odlazi u kuću Pavla Vuisića.

- Divio sam mu se u svakom pogledu. Bio je veoma obrazovan, pedantan, toliko srdačan. Često je kuvao. I samo me pozove – Diko, dođi na plac, pravim papke u saftu. Kad mi je umrla majka prvo što sam uradio kada sam se vratio sa sahrane u Beograd ja sam se javio Paji Vuisiću. Ćutim ja, ćuti on.

Pavle Vuisić Foto: Pritnscreen

"Pajo, ja sam…"

"Ajde dođi na plac."

- Bio je sam kraj marta. Ćutimo. Onda Paja uzme meraklijske čašice, naspe meni i njemu, prospe malo i kaže:

"Neka joj je laka zemlja. E moj Diko, svi ćemo polako…"

Paja je umro posle 6 meseci", otkrio je Bogdan Diklić.

Bonus video: Bogdan Diklić o nagradama