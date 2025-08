Maja Vekerle rođena je 1983. u Beogradu. Po struci je master komunikologije, a zaposlena je u marketingu Narodnog pozorišta. Ovo je njena prva knjiga. Knjiga ima dva narativna toka. U jednom ona prezentuje oporu i do bola iskrenu ispovest o borbi čiji ishod nije uvek izvestan; time se čitaocu otvara ulaz u svet o kome ne znamo dovoljno. Terapijski diskurs, kako se vidi, nije uvek u sukobu s poezijom. Slojevito i dubinsko ispovedanje ne nudi crno-belu sliku, već je nijansirano raznim bojama. Autorkina priča se u završnim stihovima ipak uliva u optimistički tok, preseljen i u naslov: "Dobro je da ne može biti bolje!".

U drugom toku autorka donosi bisere dečjeg filozofiranja na razne aktuelne društvene teme, kroz usta svoje dvoje dece, ali i generacije njihovih vršnjaka. Ima u tim zapisima podosta referenci na noviju istoriju, našu i svetsku. Dečja promišljanja nekad su nevina i duhovita, a nekad pobuđuju na ozbiljne zaključke. Na primer, na pitanje šta je to raspuštenica, dečak odgovara: "To je učiteljica koju srećemo za vreme raspusta." Na drugom mestu, na pitanje šta je zapamtio iz lekcije o kralju Milutinu, đak priznaje da je to najpre podatak da se pet puta ženio... Kad je reč o istorijskim temama, na ozbiljno razmišljanje navodi đačka ispovest o tome da ne zna tačno šta je nastavnik istorije želeo da kaže (u osnovnoj školi!) napomenom da reč "istorija" nije slučajno ženskog roda.