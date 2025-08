„Film postavlja jedno pitanje već na prvoj stranici scenarija: Zašto je jedno odeljenje trećeg razreda, iste noći, u 2:17 ujutru, ustalo iz kreveta, izašlo iz kuće i nestalo? Zašto baš to odeljenje? Nisam znao odgovor kada sam počeo da pišem, ali to pitanje me je držalo. Počeo sam da pišem ovaj scenario iz bola zbog gubitka bliskog prijatelja, i kako sam pisao, sve više sam shvatao da svaki lik u filmu predstavlja deo mene u suočavanju sa tim gubitkom. To pisanje mi je bilo lekovito – i tako je nastao Trenutak nestajanja.“ – izjavio je Zak Kreger.