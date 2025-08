- Vrlo je zanimljivo igrati glavnu ulogu, ali je i veliki teret. Nekako se na kraju slomi sve na vama. Mnogo ozbiljno morate da pristupite, treba da se radi i da budete svesni svakog trenutka kroz koji prolazi junak. Morate da budete potpuno upućeni u sekundi šta se dešava u životu tog junaka. A ne snima se hronološki, tako da je u tom smislu vrlo kompleksno. Što se tiče žanra, poslednje decenije dosta su zastupljeni i trileri i krimići kod nas. To je nešto što izgleda publika voli da gleda, pa zato se sad sve više okreću u tom pravcu, autori pišu i to se snima. To nije baš ništa novo, naprotiv. U tom kvantitetu događale su se i neke kvalitetnije stvari. Tako da mi računamo na to i ovog puta, s tim što smo malo skučeni. Nismo imali baš dovoljno ni vremena ni mogućnosti da snimimo kako bi valjalo uraditi ovako obimnu stvar. Manje imamo snimajućih dana nego što bi trebalo. U isto vreme smo malo i zabrinuti da li će to biti dovoljno da proizvod bude u finalnom obliku ono što bi trebalo da bude. Borimo se s tim, ali i to je deo ovog paketa o kom sam malopre pričala - objasnila je glumica.