- Obren je dobar domaćin, onaj koji čuva svoju porodicu, naravno, i svoje selo, i sve ono što je njegov imetak. Vrlo je aktuelna priča na tu temu koliko Obren čuva to svoje selo, i koliko ne da da se tamo nešto kopa, da se radi nešto što njemu ne ide u prilog - rekao je Karadžić.



- Meni je drago da radim telenovelu. Namerno kažem telenovela jer je to žanr koji nekad ima i neku negativnu konotaciju, ali mislim da to nije slučaj. Telenovela je jednostavno roman, televizijski roman, tako ja na to gledam - rekao je Karadžić za RTS.