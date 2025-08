Kako se završava "Terminator 2", jedan od najpopularnijih filmova ikad? Švarcija spuštaju u rastopljeni metal dok se on oprašta uzdignutim palcem. Međutim, ima i posle - kadar koji je referenca na kraj prvog dela, gde Sara Konor preko snimka puta priča o tome kako budućnost nije definisana i da će možda čovečanstvo naučiti da ceni život, ako je to mogla jedna mašina stvorena da ubija. Proširena verzija filma ima čitavu dodatu scenu, sa ostarelom Sarom, koja priča nešto slično i gleda kako se Džon Konor, umesto da se bori za opstanak ljudske vrste, igra sa svojom ćerkom. To je čak u nesaglasju s trećim filmom, ali koga briga. Originalna verzija "Terminatora 2" se još i može naći, ali, recimo, prva trilogija "Zvezdanih ratova", ona kakvu smo davno gledali u bioskopima, postoji samo u piratskim i nezvaničnim varijantama. Ulogu Vinstona Smita odradio je sam autor Džordž Lukas tako što je 1997. godine počeo s "popravljanjem" starih filmova tako što su neke scene dodate, a mnoge "obogaćene" često besmislenim pozadinskim detaljima. "Nova nada", film iz 1977, jeste bio mnogo manjeg budžeta nego što je bila snaga mašte autora. Ali kao takav imao je svog šarma. Naknadno dodate živuljke i detalji ne doprinose ničemu, čak je i povremeni tupavi humor odbojan. A prosečnom gledaocu nije ponuđeno da vidi išta osim tih izmenjenih. Nekoliko generacija poklonika ili ne zna kako je prva trilogija izgledala, ili ako zna, morala je da se potrudi da to nađe. U "1984" niko ne nije usuđivao da proveri prekrojenu prošlost, a u digitalnom dobu je sve manje mesta da joj čovek pristupi. Originala naprosto - nigde nema.