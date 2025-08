Detinjstvo i sudbonosni susret s Nušićem

- Bio je rat, onaj prvi, svetski... Izbegli smo u Kragujevac. Moji roditelji, sirotinja božja, te 1915. godine pošalju me u Skoplje. Mene, jedinu od petoro dece upute tamo kao preporučeno pismo kod naših imućnijih rođaka Elzovića, kod kojih sam za hranu radila kao neko slušče. Ali , kako sam odmalena volela da se kinđurim i svašta od šarenila navlačim na svoje mršavo ko kljuse telo, pa kad se pojavim na ulici zasmejavam komšiluk, moji rođaci su brzo uvideli da će slabo da se ovajde od moje pomoći u kući - govorila je.

Uprkos teškim okolnostima, Ljubinka nije odustajala od snova . Svakodnevno je obilazila Narodno pozorište u Skoplju i posmatrala plakate. Jednog dana joj je prišao nepoznat gospodin koji ju je pozvao na generalnu probu. Bio je to ni manje ni više nego Branislav Nušić .

Taj susret bio je presudan. Kroz vreme, uz Nušićeve preporuke, Ljubinka je došla do angažmana u različitim pozorištima, a zatim i do Narodnog pozorišta u Beogradu – gde je odmah oduševila upravu i potpisala ugovor.

Glumačka karijera: od Rake do Živke ministarke

To se desilo 1964. godine, kada je već bila u penziji. Iako je publika bila oduševljena , Ljubinka je skromno isticala da nikada nije uspela da prevaziđe svoju prethodnicu, Žanku.

Više od komičarke: hrabrost u ratu i odbijanje kompromisa

Ljubavni život: između pozornice i emocija

- Raka je, naravno, uz poeziju, a lepo je svirao i violinu, znao da se udvara. Mene je čak Raka i zaprosio, a ni ja tada nisam bila neka femka, pa smo bili baš zgodan par, onako mladi i lepi. Posle predstave "Skampolo" sačekivao me s buketom cveća ispred Manježa, pa uzmemo fijaker, vozimo se da gledamo mesečinu u topčiderskoj restoraciji. I gde sve nismo bili, koliko sam se samo njegovih pesama naslušala i revolucionarnih govora. Samo laže da mu je "glad bila beskrajna, a ruke večno prazne", ko u onoj poznatoj pesmi, znao je Raka da drmne i dobre honorare, a ruke su mu bile najviše zaposlene oko ženskih si*ića i bokova - govorila je.

- Nismo se venčali, nije išlo, jer sam ja bila, bre, zvezda ko Merilin Monro i stanovala u palati, vodila luksuzan život, a on zahtevao da ostanem ko golubica na njegovoj jadnoj mansardi punoj knjiga i slepih miševa. I još traži da samo sa njim odlazim u pozorište i odbijem one nestašne uloge po kojima sam postala čuvena, da je ludovao tadašnji Beograd. A bio je i mnogo ljubomoran. Jednom, zbog neke korpe cveća dobijene ne sećam se ni od kog obožavaoca, udario mi šamar, hteo da me prebije ko mačku. E, tada je bilo sve gotovo...